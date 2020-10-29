«Левада-центр»: 43% россиян считают, что Россия движется по неверному пути

43% россиян считают, что Россия движется по неверному пути, в то время как одобряют выбранный вектор развития 49% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре «Левада-центром».

Это максимальный уровень неодобрения с 2006 года, когда о том, что страна движется по неверному пути, высказались 44% респондентов. Планка в 43% была также преодолена в 2013 году, а начиная с марта 2020 года уровень недовольных в России стабильно превышает 40%.

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобрили 68% россиян, а не одобрил — 31%. Деятельность Михаила Мишустина на посту премьер-министра вызвала одобрение 58% опрошенных, а отрицательно ее оценили 38% россиян.

Работу российского правительства положительно оценили 51% респондентов, а отрицательно — 47%. Этот показатель не изменился по сравнению с сентябрем. Также участников опроса спрашивали, нравится ли им деятельность губернаторов их областей (москвичи оценивали деятельность мэра Сергея Собянина). 62% респондентов ответили положительно, 35% — отрицательно.

Опрос проводился «Левада-центром» с 22 по 28 октября 2020 года. Социологи опрашивали городское и сельское население из 50 субъектов России. В исследовании принял участие 1601 человек от 18 лет. Опрос проводился на дому методом личного интервью.