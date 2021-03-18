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YouTube ограничил работу телеканала «Вести Крым». Вероятно, из‑за видео об Украине и нацистах

Виктория Шанина
Сегодня в 16:05

Руководство YouTube ограничило работу аккаунта телерадиокомпании «Вести Крым». В течение недели, начиная с 18 марта, канал не сможет выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции, пишет «Вести Крым».

В заявлении ТРК сообщается, что причиной блокировки стала публикация видео «Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР» в 2019 году. Авторы ролика показали в нем хронику времен Великой Отечественной войны.

На данный момент видео недоступно, а на странице записи причиной удаления числится «язык вражды». Сам ютьюб-канал «Вести Крым» находится в открытом доступе.

Журналисты от «Вести Крым» намерены отправить официальный запрос в Youtube «на неправомерность подобных действий видеохостинга».

Директор ТРК «Вести Крым» заявил, что канал получил уведомление 17 марта в 23.00. «И мне кажется, что это неслучайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня. Именно сегодня, 18 марта, Севастополь и Крым отмечают 7-ю годовщину воссоединения с Россией, и на полуострове очень много происходит интересных и важных событий. И представьте, наши выпуски с этими новостями телезрители не увидят», — сказал Александр Минаков.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», посчитав его потенциально неприемлемым. Сервис также начал предупреждать зрителей о шокирующих сценах в нем. Автор картины Андрей Кондрашов тоже считает, что это связано с приближающейся годовщиной присоединения Крыма к России.

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