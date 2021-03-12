YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», посчитав его потенциально «неприемлемым»

Перед просмотром фильма «Крым. Путь на Родину» видеохостинг YouTube предупреждает пользователей о том, что «видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей», а затем о сценах, которые могут «напугать или шокировать».

Автор картины Андрей Кондрашов считает, что YouTube намеренно ограничил доступ к видео в преддверии дня присоединения Крыма к России (18 марта), когда в школах и других учебных заведениях обучающимся показывают фильм о событиях 2014 года. По его мнению, это сделано для того, чтобы не дать увеличиться количеству просмотров. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — считает журналист.

Он провел параллель с фильмом «Беслан» телеведущего ВГТРК Александра Рогаткина. В сентябре 2020 года документальный фильм получил такое же предупреждение из‑за сцен жестокости. Тогда московский суд обязал Google снять ограничения доступа, а Роскомнадзор назвал действия сервиса цензурой. На сегодняшний день YouTube все еще предупреждает зрителей перед просмотром.

«Крым. Путь на Родину» повествует о событиях, развернувшихся на полуострове в 2014 году, которые привели к включению Крыма в состав РФ. Большую часть фильма занимает интервью Владимира Путина.