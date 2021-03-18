«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил Байдену и пожелал ему здоровья

«Будьте здоровы», — начал Путин. Он сравнил обращения друг к другу с зеркалом и припомнил поговорку «Кто как обзывается, то так и называется». «Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия», — сказал Путин.

После этого Путин поразмышлял про условия становления «американского истеблишмента», вспомнив все этапы развития США: от истребления индейцев и рабства до атаки на Хиросиму и Нагасаки. По его словам, такая политика вылилась в движение Black Lives Matter, участники которого недовольны «несправедливостью и истреблением».

Президент также высказался про дальнейшее сотрудничество двух стран. Ему не нравится, что американцы диктуют только свои условия и забывают, что «мы другие люди с другим генетическим и культурно-нравственным кодом». «И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления, им придется с этим считаться», — заключил Путин.

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, глава Белого дома пообещал, что президент России «заплатит» за вмешательство в американские выборы в 2020 году. В вопросах, где работа с Россией соответствует общим интересам, «можно одновременно гулять и жевать жвачку», добавил американский лидер.