Директора Олимпийских игр в Токио уволили после идеи нарядить актрису в костюм свиньи

Креативного директора организационного комитета Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки уволили за предложение надеть на участницу церемонии открытия, плюс-сайз актрису и модель, костюм свиньи. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на председателя оргкомитета Сэйко Хасимото.

По задумке Сасаки наряженную в свинью Ватанабэ должны были спустить с неба в части церемонии под названием Olympig, что созвучно с «олимпийской свиньей». После этого его раскритиковали, и он отнес заявление об увольнении на подпись Хасимото.