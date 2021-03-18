Ученые призвали Amnesty International вернуть Алексею Навальному статус узника совести

Группа ученых из России, Европы и США написала открытое письмо к генсеку правозащитной организации Amnesty International Джули Верхаар, в котором попросила вернуть Алексею Навальному статус узника совести. Документ опубликован в фейсбуке социолога культуры, пианиста Сергея Ерофеева.

По мнению авторов письма, лишение Навального статуса узника совести не соответствует ценностям организации, которая «известна приверженностью борьбе за права человека везде, где отрицают справедливость, свободу правду и достоинство». Никаких доказательств того, что оппозиционер или его фонд выступают за применение насилия нет, отмечают они. А именно это является главным критерием Amnesty International для присвоения статуса политзаключенного.

«Беспокоит, что единственным заявленным мотивом для этого решения являются националистические заявления, которые Навальный произвел 12 или 15 лет назад. Мы считаем, что люди вольны менять свои идеи — это одно из их основных прав. Никто не должен быть обвинен в мнениях, высказанных много лет назад, особенно если они опровергли их публично и последовательно», — говорится в документе.

Авторы отмечают, что во время президентской кампании 2017 года Навальный неоднократно заявлял о верности идеям социальной и политической справедливости, этнического равенства и культурного разнообразия. В интервью Der Spiegel от октября 2020 года он выразил убежденность, что Россия может развиваться только по европейскому образцу.

«Мы считаем, что политическая деятельность г-на Навального полностью соответствует благородным ценностям Международной амнистии. Помимо влияния на самого Навального, решение Amnesty International подвело тысячи людей, которые вышли на улицы, чтобы протестовать против ареста Навального. Более того, это решение подкрепило режим дальнейших шагов по пресечению законной борьбы за демократию в Российской Федерации. Приняв это решение, Amnesty International нанесла значительный ущерб защите прав человека в России. В надежде, что этот эффект все еще можно отменить, мы призываем амнистию отменить решение о статусе Алексея Навального», — сказано в письме.

На момент написания новости под документом оставили подписи более 20 человек. Сред них экономисты Сергей Гуриев и Владислав Иноземцев, историк и литературовед Александр Эткинд, режиссер и сценарист Дмитрий Новиков, а также профессора Йельского, Оксфордского, Пенсильванского и Калифорнийского университетов, члены Российской академии наук.

Amnesty International лишила Навального статуса узника совести в феврале. В организации объяснили это поступившими запросами о проверке высказываний оппозиционера середины 2000-х годов. Правозащитники пришли к выводу, что в них политик «выступал за насилие и дискриминацию». Статус узника совести Навальный получил в середине января после того, как был задержан в России по возвращении из Германии, где лечился от отравления боевым ядом.