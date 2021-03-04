В Евросоюзе началась экспертиза вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины от коронавируса «Спутник V». Проверку проведет Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сообщает РИА «Новости».

Комитет принял решение о начале экспертизы с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA оценит, насколько российская вакцина соответствует стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» до общей регистрации препарата в Европе. Всего вакцину зарегистрировали уже 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.

В начале февраля ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал данные об эффективности «Спутника V» — она составила 91,6%. Профессор Центра вакцин и иммунотерапии американского Вистаровского института Хильдегунд Эртл признала вакцины от COVID-19 компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson менее эффективными, чем «Спутник V».