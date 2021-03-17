СМИ: Братья Галлахеры из Oasis открыли совместную кинокомпанию

Братья Ноэл и Лиам Галлахеры из группы Oasis, предположительно, открыли совместную кинокомпанию. Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, Галлахеры числятся среди директоров компании Kosmic Kyte. В списке руководителей также указан Алек Маккинил, глава организации Ignition, занимающейся менеджментом Oasis и Ноэла.

Предполагается, что музыканты будут работать над байопиком, вдохновившись недавним успехом картин, как «Богемская рапсодия» о группе Queen и «Рокетмен» об Элтоне Джоне.

Лиам уже намекнул, что работа над лентой уже идет, написав в твиттере цитату из песни «Act Naturally» Бака Оуэнса: «Про меня снимут фильм, из меня сделают большую звезду».

В январе он предложил Ноэлу помириться. Группа Oasis распалась в 2009 году после ссоры братьев, переросшей в драку. После инцидента Ноэл покинул коллектив, и с тех пор Галлахеры, по их же словам, не общаются.