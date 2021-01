Лиам Галлахер предложил помириться своему брату Ноэлю. Поклонники Oasis ждут воссоединения группы

Музыкант, сооснователь и участник группы Oasis Лиам Галлахер предложил помириться своему брату Ноэлю. Он обратился к нему в твиттере.

«С Новым годом, Ноэль, люблю тебя. 2021-й — наш год, ну же, ты же знаешь», — написал он.

Ноэль Галлахер пока никак не отреагировал на пост брата. Зато подписчики музыкантов поддержали идею о примирении братьев и воссоединении группы Oasis. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы двое сначала возобновили общение, а затем подумали о воссоединении. И черт возьми, я бы хотел быть там, если вы снова захотите играть вместе», — отметил один из них.

Конфликт братьев продолжается уже больше десяти лет. Группа Oasis, основанная ими, была одной из самых популярных британских групп в 1990-е годы. Она распалась в 2009 году, после чего оба брата начали заниматься собственными проектами: Ноэль создал группу Noel Gallagher’s High Flying Birds, которая в этом году выпустила новый альбом, а Лиам — группу Beady Eye (также за это время у него вышло два сольных альбома — «Why Me? Why Not» и «As You Were»).

Год назад Лиам Галлахер заявил, что завершит сольную карьеру после выхода третьего сольного альбома, а также намекнул на воссоединение Oasis.