Киностудия им. Горького снимет фильм о руководительнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве

Киностудия им. Горького работает над документальным фильмом об учредительнице и руководительнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве. Об этом сообщает ТАСС.

Картина покажет, как Мониава работает, общается с коллегами, выступает на публичных мероприятиях и отдыхает. Зрители увидят, как изменилась ее жизнь с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она недавно стала.

«Наш фильм — это прежде всего портрет человека, благодаря которому сегодня не нужно гуглить словосочетание „паллиативная помощь“. Лида Мониава своей деятельностью меняет жизнь тысячи людей. И это достойно внимания», — сказала креативный продюсер документального кино Киностудии Горького Анастасия Рыцина.

Автором и режиссером фильма выступает Константин Райх, который в течение нескольких месяцев вместе со съемочной группой будет сопровождать Мониаву. Команда начала съемки в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря.

В этом месяце «Дом с маяком» запускает новый проект «Разговоры о комедии» — это серия встреч со стендаперами, на которых обсудят особенности их профессии. Задавать вопросы комикам будет журналистка Татьяна Фельгенгауэр, а площадкой станет московский Stand Up Club #1. Первая встреча пройдет там 20 марта, в 15.00. Ее гостьей станет резидентка «Stand Up» на ТНТ Виктория Складчикова.