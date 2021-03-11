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«Дом с маяком» запускает серию встреч со стендаперами. Первая гостья — Виктория Складчикова

Семён Гудошников
Вчера в 21:39

Благотворительный фонд «Дом с маяком» запускает новый проект «Разговоры о комедии» — это серия встреч со стендаперами, на которых обсудят особенности их профессии. Деталями проекта с «Афишей Daily» поделились представители фонда.

Задавать вопросы комикам будет журналистка Татьяна Фельгенгауэр, а площадкой станет московский Stand Up Club #1. Первая встреча пройдет там 20 марта, в 15.00. Ее гостьей станет резидентка Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова. Билеты на мероприятие можно купить здесь.

На встречах с комиками Фельгенгауэр обсудит, как придумываются шутки, допустим ли мат, как становятся резидентами стендап-клубов и сколько они зарабатывают. В конце интервью зрители смогут задать свои вопросы и принять участие в конкурсе, который проведут гостьи и ведущая. Средства от продажи билетов и аукциона направят в «Дом с маяком».

«Разговоры о комедии» — один из пяти проектов фонда, которые помогают собрать деньги неизлечимо больным детям. Другие четыре — «Мамский talk», созданный для современных родителей, «О том о сем», про людей, чьи истории и переживания остаются за кадром, онлайн-встречи «Киновечера», на которых актеры и режиссеры обсуждают создание кино, а также «Литературные вечера», где известные люди, также в онлайн-формате, рассказывают о книгах.

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