Граффити Бэнкси на Редингской тюрьме испортили, вероятно, поклонники другого уличного художника

Роббо и Бэнкси были соперниками с 2009 года — тогда Бэнкси нанес свой рисунок поверх граффити «Короля» в Лондоне. В 2011 году о противостоянии двух художников сняли телефильм «Graffiti Wars», а в 2014 году Джон Роббо умер.

Граффити Бэнкси, появившееся на стене Редингской тюрьмы 1 марта, испортили . Неизвестные люди закрасили часть работы и добавили к ней надпись «Team Robbo!», отсылающую к другому уличному художнику — Джону «Королю» Роббо.

Полиция Рэдинга намерена найти людей, испортивших работу Бэнкси. В это время местные жители думают о том, как восстановить рисунок. Один из них — Робби Хиллер — уже удалил часть появившейся надписи.

Он признался, что очень расстроен, что кто‑то закрасил изображение пишущей машинки на граффити, но не может самостоятельно отреставрировать рисунок. «Надеюсь, кто‑нибудь другой разберется с пишущей машинкой — я не смогу этого сделать», — отметил он.

По мнению куратора бристольской галереи 1loveart Винаса Джона, профессиональный реставратор смог бы вернуть граффити прежний вид. «Это будет стоить денег, и это деньги из бюджета Рединга», — добавил Джон.

Власти города назвали произошедшее с работой Бэнкси «немного трагедией» и «чрезвычайно разочаровывающим» событием. О намерении восстановить рисунок пока ничего не известно.

Ранее Бэнкси опубликовал на своем сайте видео с этапами создания граффити на стене Рэдингской тюрьмы.