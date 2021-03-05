Бэнкси подтвердил свое авторство граффити, появившегося на стене Редингской тюрьмы

На картине изображен заключенный, который сбегает из тюрьмы по веревке, сделанной из простыней. Внизу к ней привязана печатная машинка, поэтому поклонники художника сделали предположение, что граффити посвящено писателю Оскару Уайльду , который отбывал наказание в тюрьме Рединга с 1895 по 1897 год.

Бэнкси подтвердил, что именно он нарисовал граффити на здании бывшей Редингской тюрьмы. Уличный художник опубликовал видео с этапами создания работы на своем сайте.

В ролике «Create Escape» показаны кадры из передачи «The Joy of Painting» («Радость живописи»). Художник Боб Росс комментировал процесс создания граффити. Видео снято ночью, а произведение освещается одним только фонариком Бэнкси.

СМИ предположили, что Бэнкси таким образом поддержал кампанию по спасению тюрьмы. В 2013 году здание было заброшено, и спустя шесть лет его выставили на продажу. Когда сделка с покупателем сорвалась, городской совет предложил переоборудовать строение в центр искусств.

Худрук театра Рэбл в Рединге Тоби Дэвис заявил, что работа «фантастическая». По его мнению, она добавляет кампании новый виток популярности. Он добавил: «Это феноменально, это действительно показывает, как много это значит для людей».

Профессор Университета искусств Борнмута Пол Гоф сказал: «Я думаю, что это потрясающе для искусства, публичного дискурса и привлекает внимание к прекрасной кирпичной стене, которую обычно люди проходят прямо мимо, так что это помогает увидеть общественное пространство по-новому». Он также назвал картину благотворительностью, которой часто занимается Бэнкси, но журналисты об этом не пишут.

Накануне блокчейн-компания Injective Protocol купила картину Бэнкси «Morons (White)» за 95 тыс. долларов и сожгла в прямом эфире. После этого перформанса граффити стало виртуальным активом — незаменяемым токеном (NFT).