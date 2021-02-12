Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения

Instagram будет блокировать аккаунты пользователей за оскорбления в личных переписках. Раньше за рассылку таких сообщений лишь на время запрещалось общаться в директе.

Кроме того, Instagram будет отключать аккаунты, которые созданы специально для обхода ограничений на отправку сообщений или для рассылки оскорблений. Страницы будут удаляться без возможности восстановления.

После обновления приложения все пользователи смогут запретить присылать сообщения от тех, на кого они не подписаны. Сейчас так могут делать только бизнес-аккаунты и блогеры с большой аудиторией.

Ранее Instagram пообещал удалить фейковые лайки, подписки и комментарии из тех аккаунтов, которые использовали сторонние приложения для искусственного наращивания аудитории. В следующих обновлениях также может появиться функция вертикального прокручивания сторис, как в TikTok.