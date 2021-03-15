В России выявили 9437 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9437 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 646 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Саратовской областях.