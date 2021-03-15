В России выявили 9437 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9437 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 646 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Саратовской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 400 045. За последние сутки вылечились 8447 человек, за все время — 4 003 576. За сутки умерли 404 пациента, за весь период — 92 494.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 119,8 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,4 млн). На втором месте — Бразилия (11,4 млн), на третьем — Индия (11,3 млн).