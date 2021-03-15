Clubhouse запускает программу, которая поможет заработать на эфирах

Генеральный директор голосовой соцсети Clubhouse Пол Дэвисон объявил о новой программе монетизации Clubhouse Creator First. Ее запуск приурочен к первой годовщине компании — 17 марта.

Теперь приложение будет помогать начинающим креаторам собирать свою аудиторию, налаживать контакт с брендами, а также предоставит ресурсы, с помощью которых пользователи смогут заработать на своих эфирах.

Поучаствовать в программе смогут только 20 создателей контента. Заявки принимаются до 31 марта. Познакомиться с правилами Clubhouse Creator First можно здесь.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться в «комнатах» с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение.