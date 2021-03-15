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«Opus magnum завершен»: группа «Кино» выпустила фильм-концерт

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:47

Музыканты культовой рок-группы «Кино» выпустили видеоверсию своего концерта в «Севкабель-порту», который состоялся 31 января 2021 года. Фильм-концерт появился на ютьюб-канале коллектива.

Видео длится более часа и позволяет услышать 15 самых популярных песен «Кино», в том числе «Мама, мы все сошли с ума», «Дальше действовать будем мы» и «В наших глазах». Их исполнили Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.

«Вот, пожалуйста, „Кино“ в „Севкабеле“ в полноценном качестве на официальном ютьюб-канале группы. Opus magnum завершен и выпущен по-человечески», — прокомментировал выход фильма инициатор проекта Александр Цой, сын погибшего лидера «Кино» Виктора Цоя.

Над записью концерта работали Leningrad Production, Firecat Films и Wireframe. Режиссером видео выступил Даниил Сальхов, а оператором-постановщиком съемки — Алексей Елагин.

В декабре участники группы опубликовали также клип на песню «Это не любовь» — в него включили рисунки Виктора Цоя. В ролике, как и в фильме-концерте, живые выступления музыкантов сопровождали отреставрированные аудио с голосом Цоя.

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