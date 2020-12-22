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Группа «Кино» опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:06

Музыканты группы «Кино» опубликовали клипа на песню «Это не любовь». В нем используются рисунки фронтмена и основателя коллектива Виктора Цоя. Об этом сообщил ТАСС.

Видео стилизовано под концертную запись. В ролике живые выступления музыкантов объединили со старым и отреставрированным аудио с голосом Цоя, которое было записано в 1985 году.

«В основе этого видео — будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя», — рассказали в пресс-службе коллектива.

Среди участников ролика — гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов и барабанщик Олег Щунцов. Они планируют выступить в первой половине 2021 года в Минске, Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Москве и Риге.

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