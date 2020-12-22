Группа «Кино» опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя

Музыканты группы «Кино» опубликовали клипа на песню «Это не любовь». В нем используются рисунки фронтмена и основателя коллектива Виктора Цоя. Об этом сообщил ТАСС.

Видео стилизовано под концертную запись. В ролике живые выступления музыкантов объединили со старым и отреставрированным аудио с голосом Цоя, которое было записано в 1985 году.