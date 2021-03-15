Суд в Дагестане забрал троих детей у женщины из‑за татуировок и пирсинга

В Дагестане суд забрал у Нины Церетиловой двух сыновей и дочь из‑за «аморального» образа жизни, а именно — пирсинга, татуировок, розовых волос и отказа носить хиджаб. Детей передадут бывшему мужу девушки, который задолжал ей по алиментам 800 тыс. рублей.

«Комсомольская правда» приводит выдержку из решения судьи: «Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. <…> На ее теле изображены татуировки с надписями».

Мужчина решил забрать детей после того, как бывшая жена потребовала у него выплаты алиментов через суд. Женщина сказала, что ее экс-супруг официально нигде не работает, а на суде он не скрывал, что сейчас у него две жены и шестеро детей. По ее мнению, мужчина и не вспомнил бы об алиментах, если бы не приставы.

«Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», — поделилась Церетилова.

Нина Церетилова по матери русская, а по отцу аварка. Она родилась в Вышнем Волочке, в Тверской области, и до 6 лет жила там. В 8 лет родственники отца сделали ей женское обрезание в аварском селе, не спросив ни девушку, ни ее мать.

За бывшего мужа Церетилову засватали в 14-летнем возрасте, а свадьбу сыграли, когда она закончила 10-й класс. В браке муж, по словам женщины, неоднократно избивал ее, даже беременную, и нигде не работал.

«Под моим левым глазом теперь выделяется вена, потому что он ударил меня кулаком в висок, синяк растекся под глазом и больше месяца не сходил. У меня есть шрамы на руке от шнура утюга; в суде, где решался вопрос, с кем из родителей должны жить дети, бывший сказал, что этот порез от ножа — моя попытка суицида. Бил по почкам, по беременному животу и голове, после чего я стала плохо слышать», — приводит слова Церетиловой «Комсомольская правда».

Из‑за постоянных побоев Церетилова в 2012 году развелась с мужем. В начале 2020 года, когда женщина решила отсудить алименты, экс-супруг начал выкрадывать детей — он забирал их из школы, не дожидаясь конца занятий. После последнего подобного случая женщина не видела своих детей и не знает, где они находятся. Своими действиями, по ее мнению, мужчина хочет уйти от уплаты алиментов.

На ситуацию с изъятием детей у Церетиловой обратил внимание Совет по правам человека. Его председатель Валерий Фадеев заявил радиостанции «Говорит Москва», что провел совещание по этому вопросу с замглавой СПЧ Ириной Киркорой. «Мы этим занимаемся. Киркора в теме, пытается разобраться», — отметил он.