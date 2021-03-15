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«Дорогие товарищи!» Кончаловского и «Гунда» Косаковского не поедут на «Оскар»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:12

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не вошел в число номинантов на «Оскар». Это следует из твиттера Американской киноакадемии.

В число номинантов «Международного художественного фильма» попали пять картин: «Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания), «Лучшая пора» Дерека Цзана (Гонконг), «Коллектив» Александера Нанау (Румыния, Люксембург), «Человек, который продал свою кожу» Каутера Бен Хании (Тунис), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Картина Кончаловского посвящена событиям в Новочеркасске 1962 года. Тогда жители города протестовали против снижения зарплат рабочим и повышения цен на продукты. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами. Погибли 26 человек.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев. «Дорогие товарищи!» уже вышли в российский прокат.

Также не получила номинации в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» картина Виктора Косаковского «Гунда». Фильм рассказывает о жизни свиноматки Гунды и других обитателей норвежской фермы.

Оба режиссера пока не дали комментариев.

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