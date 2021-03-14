В России снова выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 10 083 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 175 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.