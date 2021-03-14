В России снова выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 10 083 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 175 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 390 608. За последние сутки вылечились 9 232 человека, за все время — 3 995 129. За сутки умерли 395 пациентов, за весь период — 92 090.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 119,5 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,4 млн). На втором месте — Бразилия (11,4 млн), на третьем — Индия (11,3 млн).