Финский стартап приготовил мясо из кислорода, азота, углерода и водорода

Финская компания Solar Foods приготовила шницель из соединения углерода, водорода, кислорода и азота. На разработку продукта государство и частные фонды выделили почти 25 млн евро, передает NTD.

Изобретение под названием «солейн» создали в специальном биореакторе в лаборатории компании в городе Эспоо. Элементы, из которых состоит растительное мясо, полностью совпадает с содержимым белка. На выходе получается мука, которая содержит жиры, углеводы и белок, а по вкусу напоминает пшеничную.

«Солейн — это пищевой ингредиент. Сначала он будет играть роль обогащения белком продуктов растительного происхождения, таких как напитки и заменители мяса. Также его можно добавлять в молочные коктейли и йогурты. В такой еде не хватает аминокислот и белков», — рассказал директор компании Solar Foods Паси Вайникка.

По словам ученых, производство «солейна» полностью экологично: углекислый газ создатели выделяют из атмосферы с помощью технологии «прямой захват воздуха», а водород добывается после расщепления воды электричеством. Они подытоживают, что в будущем продуктом можно обеспечить все человечество. На рынок «солейн» планируют выпустить в 2023 году.

В 2019 году ученые из Нбю-Йорка изобрели экологичную водку, для производства которой не требуется ни зерна, ни дрожжей, а только вода, воздух и электричество. Ее производство напоминает процесс фотосинтеза у растений — и так же очищает воздух.