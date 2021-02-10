Ребекка Блэк выпустила ремикс на свою песню «Friday». Оригинальный клип вышел 10 лет назад

Американская певица Ребекка Блэк выпустила ремикс на свою песню «Friday» и представила клип на него. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Оригинальный клип Блэк выпустила в 2011 году, когда ей было 13 лет. Видео стало вирусным из‑за негативной оценки зрителей: за все время оно собрало на ютьюбе втрое больше дизлайков, чем «пальцев вверх». Некоторые СМИ и музыканты назвали его, как и сам трек, одним из худших, а через месяц после его выхода певица сообщила, что ей начали поступать угрозы расправы.