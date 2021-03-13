Спортивный арбитраж суд не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских представителей, предлагавших использовать песню «Катюша» вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает AP.

Запрос подавал комитет спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В CAS уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».

14 января председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года было решено заменить песней Матвея Блантера и автора слов Михаила Исаковского. При этом официального объявления от сборной России не было.

В декабре прошлого года CAS в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и чемпионатов мира. Они не смогут выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. До этого же момента Россия не сможет претендовать на проведение Олимпиад, Паралимпийских игр и чемпионатов мира, а российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. На соревнованиях, где будут выступать атлеты из России, не будет играть их национальный гимн.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил Россию права принимать участие в международных спортивных мероприятиях на четыре года. Таким образом, суд в Лозанне сократил этот срок на один год.