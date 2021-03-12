Берлинская организация открыла выставку в поддержку художницы Юлии Цветковой

Берлинская общественная организация Dekabristen e.V. организовала выставку работ художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу организации.

Выставка получила название «Феминистские солидарности». Она пройдет в формате онлайн и будет бессрочно доступна на русском, английском и немецком языках.

«Это первый ресурс, который систематизирует все художественные и активистские проекты Юлии, а также документирует историю ее преследования. Последняя часть — манифест участниц театра „Мерак“, где Юлия была режиссеркой», — рассказала пресс-служба.

Работы Цветковой, которые опубликовал Dekabristen e.V., были частью выставки солидарности с художницей, которая прошла в берлинском культурном центре Kulturfabrik Moabit в августе 2020 года. С ее помощью организация собрала 720 евро в поддержку активистки.

Также организаторы предложили подписать петицию, написать обращение в администрацию президента или сделать перевод в поддержку Юлии Цветковой.

Осенью 2020-го на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

С ноября 2019 года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. 11 декабря 2020-го суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В феврале прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Девушке грозит от двух до шести лет колонии.