Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении художницы и ЛГБТК-активистки Юлии Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом в фейсбуке сообщила ее мама Анна Ходырева.

Адвокат активистки Алексей Бушмаков пояснил «Таким делам», что утверждение прокурором обвинительного заключения означает, что следствие считает доказанным совершение Цветковой преступления. Это значит, что, по мнению следствия, приговор должен быть обвинительным, но окончательное решение остается за судом.

По статье о распространении порнографии предусмотрено только лишение свободы. Цветковой грозит от двух до шести лет колонии.

На Юлию Цветкову завели три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних и одно уголовное — о распространении порнографии. Поводом для последнего стали художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины».

С ноября 2019 года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле прошлого года арт-активистка стала лауреаткой премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». Она также возглавила топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве в 2020 году по версии журнала «Артгид».