перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Navalny/Instagram ТАСС: Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области
ТАСС: Алексея Навального перевели в колонию во Владимирской области 20:05
Джек Харлоу и Крис Браун танцуют в джунглях под трек «Already Best Friends» 18:54
Активистка Катрин Ненашева проведет встречу для мужчин, которые хотят поделиться переживаниями 18:12
В Петербурге сделают углубление под «Мостом глупости», чтобы наконец-то смогли проезжать «газели» 18:10
Берлинская организация открыла выставку в поддержку художницы Юлии Цветковой 17:51
Из Москвы по выходным будет ходить туристический поезд в Великий Новгород и Углич 17:47
1adriannoriega/Twitter Особняк обвиненного в секс-трафике Джеффри Эпштейна продали за 51 млн долларов
Особняк обвиненного в секс-трафике Джеффри Эпштейна продали за 51 млн долларов 17:23
«Иллюзион» подготовил спецпрограмму к своему 55-летию 17:07
Дакота Фэннинг и Эндрю Скотт сыграют в новой экранизации «Талантливого мистера Рипли» от Showtime 16:58
В России выйдет документальный фильм о Басте и группе «Каста» 16:37
Imagine Dragons выпустили новые треки — «Follow You» и «Cutthroat». Это их первые релизы с 2018 года 16:31
МТС Live/YouTube Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна»
Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна» 16:18
Бренд Bratz создал куклу трансгендерной модели Аарон Филип в инвалидном кресле 15:53
Кей-поп-певица Rosé представила дебютный альбом «R» 15:20
Dakooka выпустила мини-альбом «KTSH 3.10.06, ч. 1» 15:17
Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Куда — неизвестно 15:08
Ian Taylor/Unsplash Европарламент объявил ЕС «зоной, свободной для ЛГБТ»
Европарламент объявил ЕС «зоной, свободной для ЛГБТ» 14:41
The Weeknd объявил бойкот «Грэмми». Исполнитель больше не будет представлять свои песни на премии 14:20
Слава КПСС выпустил мини-альбом «Lil Бутер» 13:50
«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована 13:25
Отключить рекламу

Дакота Фэннинг и Эндрю Скотт сыграют в новой экранизации «Талантливого мистера Рипли» от Showtime

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Американская актриса Дакота Фэннинг и ирландский актер Эндрю Скотт сыграют главные роли в сериале по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Премьера пройдет на сервисе Showtime, передает The Hollywood Reporter.

Сюжет сериала «Рипли» не будет отличаться от оригинального произведения. Фэннинг сыграет Мардж Шервуд — американку, живущую в Италии, которая подозревает, что за приветливостью Тома Рипли (Эндрю Скотт) лежат темные мотивы.

Съемки стартуют в этом году в Италии, дата выхода экранизации пока не называется. Режиссером и сценаристом шоу выступит Стивен Зейллиан (сценарист «Списка Шиндлера» и «Ирландца», режиссер «Однажды ночью»).

В основу драматического сериала Зейллиан возьмет пять произведений про афериста Рипли, включая одноименный роман.

В экранизации «Талантливого мистера Рипли» 1999 года роль Тома Рипли исполнил Мэтт Деймон, а Мардж Шервуд — Гвинет Пэлтроу.

«Афиша Daily» включила «Рипли» в список 15 самых ожидаемых сериалов этого года.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
электроника
«Популяризация»: Kedr Livanskiy, Rosemary Loves a Blackberry, Zarya, Digitronica
Синтез поп-песен и авангардной электроники
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Афиша Daily
Люди
Дакота Фаннинг
Эндрю Скотт
Гвинет Пэлтроу
Патриция Хайсмит
Мэтт Деймон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить