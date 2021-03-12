Дакота Фэннинг и Эндрю Скотт сыграют в новой экранизации «Талантливого мистера Рипли» от Showtime

Американская актриса Дакота Фэннинг и ирландский актер Эндрю Скотт сыграют главные роли в сериале по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Премьера пройдет на сервисе Showtime, передает The Hollywood Reporter.

Сюжет сериала «Рипли» не будет отличаться от оригинального произведения. Фэннинг сыграет Мардж Шервуд — американку, живущую в Италии, которая подозревает, что за приветливостью Тома Рипли (Эндрю Скотт) лежат темные мотивы.

Съемки стартуют в этом году в Италии, дата выхода экранизации пока не называется. Режиссером и сценаристом шоу выступит Стивен Зейллиан (сценарист «Списка Шиндлера» и «Ирландца», режиссер «Однажды ночью»).

В основу драматического сериала Зейллиан возьмет пять произведений про афериста Рипли, включая одноименный роман.

В экранизации «Талантливого мистера Рипли» 1999 года роль Тома Рипли исполнил Мэтт Деймон, а Мардж Шервуд — Гвинет Пэлтроу.

«Афиша Daily» включила «Рипли» в список 15 самых ожидаемых сериалов этого года.