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Цифровую картину художника Beeple продали за рекордные 69 млн долларов

Семён Гудошников
Вчера в 21:54

На аукционе Christie’s продали цифровую картину художника Майка Винкельмана, известного как Beeple. Финальная цена лота составила 69,35 млн долларов (5 млрд рублей) — это рекорд для цифрового произведения искусства.

Работа под названием «Everydays: The First 5000 Days» была представлена на торгах в виде NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемого токена). Это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

«Everydays: The First 5000 Days» представляет собой коллаж из 5000 цифровых работ Винкельмана, которые он ежедневно выкладывал в сеть в течение 13 с половиной лет. В описании лота на Christie’s говорится, что художник объединил в нем повторяющиеся темы и цветовые схемы в единое целое.

© Beeple

После торгов Beeple вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников. Его опережает только Джефф Кунс, чья работа ушла с молотка за 91,1 млн долларов, и Дэвид Хокни, картину которого продали за 90,3 млн.

Beeple — востребованный медиахудожник, который создавал видео и графические работы для Джастина Бибера, Кэти Перри и Арианы Гранде. Сотрудничал он и с крупными брендами — Louis Vuitton, Apple и Nike. Художник уже продавал свои цифровые произведения искусства, но исключительно на торговых площадках, поддерживающих блокчейн. В декабре 2020 года, к примеру, его «The Complete MF Collection», состоящая из 20 работ, ушла с молотка за 3,5 млн долларов, найдя покупателей всего за один уик-энд.

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