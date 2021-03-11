Цифровую картину художника Beeple продали за рекордные 69 млн долларов

На аукционе Christie’s продали цифровую картину художника Майка Винкельмана, известного как Beeple. Финальная цена лота составила 69,35 млн долларов (5 млрд рублей) — это рекорд для цифрового произведения искусства.

Работа под названием «Everydays: The First 5000 Days» была представлена на торгах в виде NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемого токена). Это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

«Everydays: The First 5000 Days» представляет собой коллаж из 5000 цифровых работ Винкельмана, которые он ежедневно выкладывал в сеть в течение 13 с половиной лет. В описании лота на Christie’s говорится, что художник объединил в нем повторяющиеся темы и цветовые схемы в единое целое.