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Гречка представила мини-альбом «Хватит»

Анастасия Цой
Сегодня в 12:10

Певица Гречка опубликовала новый мини-альбом «Хватит», на котором она снова исполняет минималистичные песни под акустическую гитару.

В треклист вошли четыре композиции. Заглавную песню альбома Гречка представила еще 2 октября.

Это уже второй релиз артистки за год. В январе она выпустила альбом «Из доброго в злое», на котором заметно поменяла звук. В него вошли восемь треков, среди которых — «Никаких ссор». Анастасия Иванова (это настоящее имя Гречки) рассказала «Афише Daily», о чем эта песня и как создавалось видео к ней.

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