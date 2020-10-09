Гречка представила мини-альбом «Хватит»

Это уже второй релиз артистки за год. В январе она выпустила альбом «Из доброго в злое», на котором заметно поменяла звук. В него вошли восемь треков, среди которых — «Никаких ссор». Анастасия Иванова (это настоящее имя Гречки) рассказала «Афише Daily», о чем эта песня и как создавалось видео к ней.

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