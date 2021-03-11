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Следствие по делу Галяминой получило данные лиц, посещавших ее страницу «ВК». Их передала соцсеть?

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:51

Муниципальный депутат Юлия Галямина заявила в своем твиттере, что «ВКонтакте» передавала следствию по ее делу персональные данные пользователей, которые просто заходили на ее страницу. Позже адвокат депутата Мария Эйсмонт рассказала изданию The Insider, что на данный момент известно только о тех случаях, когда пользователь ставил лайк или оставлял комментарий на странице Галяминой.

Эту информацию она узнала при изучении документов в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на приговор. «В рамках расследования дела следствие получило от администрации „ВКонтакте“ персональные данные — телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса — всех пользователей, которые не то чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой. „ВКонтакте“ все всегда сливает. <…> Вообще дело Галяминой — это антология политического сыска в России», — рассказала Эйсмонт.

Спустя время Мария Эйсмонт опубликовала фотографии дела, которые, по ее словам, подтверждают передачу «ВКонтакте» сведений о телефонных номерах пользователей страниц, посмотревших публикации мундепа. Как рассказала Эйсмонт изданию TJ, помимо «ВКонтакте», следователи также просили предоставить информацию «Одноклассников», «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» («Билайн»). Компании ответили на запросы следствия.

Пресс-служба «ВКонтакте» в ответ на запрос «МБХ медиа» заявила, что передача данных о посетителях страниц в соцсети «невозможна». «„ВКонтакте“ нет функциональности „Гости страницы“. Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные», — утверждают представители соцсети.

Однако пресс-служба подчеркивает, что соцсеть обязана отвечать на запросы правоохранителей и не может раскрывать подробности запроса и факт его получения. Они уверяют, что вся процедура «происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам».

«Но, рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку „Нравится“, а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей», — добавили в компании.

В информационном разделе «ВКонтакте» есть глава, раскрывающая подробности обработки данных пользователей — в том числе порядок ответа на запросы власти. Там действительно нет пункта, который говорит о сборе данных посетителей страниц.

В июле 2020 года СК возбудил уголовное дело против Юлии Галяминой по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил организации митингов), также известной как «дадинская статья». Поводом для уголовного дела стала июльская акция против поправок в Конституцию и два вступивших в силу решения о штрафах.

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы назначил Галяминой два года условно, обвиняя ее в преследовании «цели создания реальной угрозы конституционно охраняемым правам и свободам человека, включая право на свободу передвигаться». Сама Галямина называет дело «политически мотивированным и необоснованным».

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