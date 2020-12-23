Мундепа Юлию Галямину признали виновной по «дадинской» статье и приговорили к двум годам условно

Московский суд признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной по «дадинской» статье за неоднократные нарушения правил организации митингов. Ее приговорили к двум годам условного срока, сообщает «Медиазона».

Галяминой во время оглашения приговора стало плохо, она попросила разрешения сесть и выпить воды. Через некоторое время судья сказал мундепу, что «телефоном вы можете пользоваться, значит, и стоя слушать можете». Женщине, несмотря на плохое самочувствие, пришлось встать.

Прокуратура просила назначить три года колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стала июльская акция против поправок в Конституцию и два вступивших в силу решения о штрафах.

По мнению гособвинения, подсудимая в социальных сетях призывала к участию в несогласованных акциях протеста, призывала «выходить и защищать свои права», а на самих митингах скандировала лозунги, не выполняла законные требования полицейских, создавала условия нарушения правопорядка, привлекала внимание граждан и сотрудников СМИ, мешала проходу пешеходов и проезду общественного транспорта.

«Люди реагировали на призывы Галяминой, ставили лайки, делали репосты и приходили на акции», — отмечал прокурор.

Галямина вину не признала. Кроме того, она считает дело против себя политически мотивированным.

В прошлом году во время выборов в Мосгордуму Галямина пережила три административных ареста в течение одного месяца (каждый раз ее задерживали сразу после выхода из спецприемника).

Статья 212.1 Уголовного кодекса известна как «дадинская» — в честь первого осужденного по ней Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть судебные акты и активиста освободили.

До прошлого года по статье больше никого не судили. Вторым осужденным по ней стал активист Константин Котов, задержанный на несанкционированном митинге 10 августа 2019 года в Москве. Его приговорили к четырем годам колонии. В апреле этого года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы. Недавно Котов вышел на свободу.