Принц Уильям отверг обвинения в расизме в адрес королевской семьи

Сын британского наследного принца Чарльза — герцог Кембриджский Уильям — впервые прокомментировал интервью своего брата, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл. В разговоре с журналистами он заявил, что королевская семья «совершенно не расистская».

На вопрос, разговаривал ли он с братом после выхода интервью, принц Уильям сказал, что пока не говорил с ним, но собирается это сделать.

7 марта на канале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь.

В беседе с Опрой Уинфри супруги, в частности, рассказали о том, что столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения насчет того, «насколько темной будет кожа» их будущего ребенка Арчи.

Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи», — отметили в Букингемском дворце.