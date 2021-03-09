перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вся семья опечалена»: Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл Вчера в 23:40
Скунса Пепе ле Пью убрали из сиквела «Космического джема». Персонажа обвинили в пропаганде насилия Вчера в 22:55
Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие проводить лекции без разрешения властей Вчера в 22:13
Объявлены номинанты премии BAFTA. В их числе — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского Вчера в 21:20
Олимпиада без иностранных зрителей, памятник Горбачеву в Берлине и другие новости дня Вчера в 21:00 Дайджест
Mehrad Vosoughi/Pexels Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества
Большинство россиян назвали рост цен главной проблемой общества Вчера в 18:23
Основатель Zoom передал акции на 6 млрд долларов в качестве подарка Вчера в 18:16
В Москве, в районе Лесной улицы, появились граффити с Навальным в санях вместо боярыни Морозовой Вчера в 17:58
Образовательный проект «Кружок» выпустил короткометражку о московских журналистах в деревне Сардаял Вчера в 17:50
Burger King раскритиковали за шутку «Место женщины — на кухне», опубликованную 8 марта Вчера в 17:08
Подросток из Читы, прикуривший от свечи в храме, получил 120 часов обязательных работ Вчера в 16:58
greghuntmp/Instagram Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса
Главу минздрава Австралии госпитализировали после вакцинации от коронавируса Вчера в 16:44
Власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте Вчера в 16:16
Бренд игрушек Bratz посвятил куклу певице Sophie Вчера в 16:02
«Ростелеком» подал заявку на тестирование 5G в метро Вчера в 15:59
На Олимпиаду в Токио не пустят иностранных зрителей Вчера в 15:35
Пресс-материалы Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов
Spotify запустил в России программу поддержки начинающих музыкантов Вчера в 15:09
Конкурс молодых художников Nova Art объявил лонг-лист 50 лучших проектов Вчера в 14:53
«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 млн рублей за посты с призывами к участию в митингах Вчера в 14:25
Slava Marlow выпустил клип на песню «Ты горишь как огонь». В главной роли – Karrrambaby Вчера в 13:58
Отключить рекламу

«Вся семья опечалена»: Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Валерия Корниенко
Вчера в 23:40

Букингемский дворец официально прокомментировал интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Вся семья опечалена, узнав, насколько напряженными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство», — говорится в заявлении.

Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи», — отметили в Букингемский дворце.

7 марта на канале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь.

В беседе с Опрой Уинфри супруги, в частности, рассказали о том, как столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения о том, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка.

События недели на afisha.ru
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Еще один сиквел хита Романа Каримова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить