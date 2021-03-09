«Вся семья опечалена»: Букингемский дворец отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец официально прокомментировал интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Вся семья опечалена, узнав, насколько напряженными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство», — говорится в заявлении.

Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи», — отметили в Букингемский дворце.

7 марта на канале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл спустя год после того, как пара отказалась от королевских обязанностей и объявила, что самостоятельно будет зарабатывать на жизнь.

В беседе с Опрой Уинфри супруги, в частности, рассказали о том, как столкнулись с расистскими комментариями во дворце. Некоторые члены королевской семьи, по словам Меган, высказывали опасения о том, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка.