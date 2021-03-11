В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

В России выявили 9270 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 191 заражение больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Нижегородской, Московской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 360 823. За последние сутки вылечились 14 006 человек, за все время — 3 959 533. За сутки умерли 459 пациентов, за весь период — 90 734.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 118 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,1 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11,2 млн).