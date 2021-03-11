В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

В России выявили 9270 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 191 заражение больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Нижегородской, Московской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.