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В России выявили чуть более 9000 случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:36

В России выявили 9079 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 366 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской областях и Пермском крае.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 351 553. За последние сутки вылечились 13 350 человек, за все время — 3 945 527. За сутки умерли 466 пациентов, за весь период — 90 275.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 117,5 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11,1 млн).

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