В России выявили чуть более 9000 случаев коронавируса

В России выявили 9079 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 366 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской областях и Пермском крае.