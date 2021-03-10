В России выявили чуть более 9000 случаев коронавируса

В России выявили 9079 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 366 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской областях и Пермском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 351 553. За последние сутки вылечились 13 350 человек, за все время — 3 945 527. За сутки умерли 466 пациентов, за весь период — 90 275.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 117,5 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11,1 млн).