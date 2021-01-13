В «Никольских рядах» появилась венецианская карусель

Карусель расположена в зимнем дворике «Никольских рядов». Она увенчана синим шатром, а поездка на ней сопровождается музыкой. Прокатиться, кстати, можно не только на традиционных лошадках, но и на экзотических зверях — к примеру, жирафе или льве.

В «Никольских рядах» в Петербурге заработала венецианская карусель — популярный атрибут праздничных европейских площадей. Об этом « Афише Daily » рассказали представители общественного пространства.

Работать зимний двор будет до конца февраля: по выходным — с 11.00 до 22.00, по будням (кроме понедельника) — с 15.00 до 22.00. В понедельник пространство не работает. Билеты стоят от 400 до 600 рублей, представители площадки просят покупать их заранее.

Кроме венецианской карусели посетители «Никольских рядов» могут прокатиться на большой горке, посмотреть на Петербург со Смотровой башни или купить сувениры и угощения на новогодней ярмарке.