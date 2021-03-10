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«Хотел сломать твиттер, а сломал сайт Госдумы»: собрали мемы из замедленной соцсети

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:59

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что начнет замедлять скорость работы твиттера на территории России. Такое решение регулятор объяснил тем, что соцсеть отказывается удалять противоправный контент.

Первое время доступ к твиттеру будет замедлен с половины компьютеров и со всех мобильных устройств. А если этой меры окажется недостаточно, то в будущем РКН обещает и вовсе заблокировать соцсеть.

Новость о замедлении сразу же стала главной темой для обсуждения в самой соцсети. Некоторые шутят, что теперь придется ставить твит загружаться на ночь, другие представляют, что еще мог бы замедлить Роскомнадзор.

После того как Роскомнадзор объявил об ограничениях для твиттера, перестал открываться сайт самого регулятора. Также с перебоями начали работать официальные сайты других государственных ведомств. Пользователи сообщают о проблемах с порталами Госдумы, Кремля и правительства. У некоторых перестали загружаться сайты Следственного комитета, Минцифры, Минфина и других.

На эту ситуацию пользователи тоже отреагировали мемами и шутками.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эти события никак не связаны, и официальный сайт Кремля у него работает. «Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается», — отметил он. При этом Песков допустил, что «возможны какие‑то сбои».

К моменту написания новости часть государственных сайтов восстановила работу. Позже Минцифры официально заявило, что проблемы с доступом связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома».

Сами действия РКН в отношении соцсети Песков назвал обоснованными. Он заявил, что у россиян должен быть доступ ко всем мировым ресурсам. «Но кроме этого надзорная функция в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле», — заявил он.

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