В «Мандалорце» раскрыли настоящее имя Малыша Йоды. Осторожно: спойлеры!

В сериале «Мандалорец» вселенной «Звездных войн» раскрыли имя Малыша Йоды. Это произошло в пятом эпизоде второго сезона.

В новой серии, получившей название «Chapter 13: The Jedi», Мандалорец и Малыш Йода прибывают на планету Covrus, где Магистрат вручает главному герою копье, чтобы он убил воина по имени Асока Тано. Вместо этого Мандалорец и его подопечный сближаются с Асокой, и та с помощью телепатии узнает, что настоящее имя Малыша — Горгу.

Кроме того, воительница знакомит главных героев с историей джедаев и рассказывает, что Магистрат разграбил множество миров, чтобы помочь Империи построить свой звездный флот.

Недавно команда космического корабля SpaceX Crew-1 взяла с собой в путешествие на Международную космическую станцию плюшевую игрушку Малыша Йоды. Горгу выполнет на борту функцию индикатора нулевой гравитации.