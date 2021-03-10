Дэвид Финчер и Зак Брафф стали номинантами на премию Гильдии режиссеров

Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

В категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» оказался Давид Финчер с фильмом «Манк», Эмиральд Феннел и ее «Девушка, подающая надежды», Аарон Соркин с картиной «Суд над чикагской семеркой», поставновщик «Минари» Ли Айзек Чун и Хлоя Чжао, снявшая «Землю кочевников». На звание дебютанта года претендуют Рада Бланк («40-летняя версия»), Фернандо Фриаш («Меня здесь больше нет»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Дариус Мардер («Звук металла») и Флориан Зеллер («Отец»).

Кроме того были объявлены телевизионные номинации. Список выглядит следующим образом:

Лучший режиссер драматического сериала

Джейсон Бейтман — «Озарк»

Джон Фавро — «Мандалорец»

Винс Гиллиган — «Лучше звоните Солу»

Лесли Линка Глэттер — «Родина»

Джули Энн Робинсон — «Бриджертоны»

Лучший режиссер комедийного сериала

Зак Брафф — «Тед Лассо»

М.Дж.Делани — «Тед Лассо»

Сюзанна Фогель — «Бортпроводница»

Эрин О’Мэлли — «Умерь свой энтузиазм»

Джефф Шаффер — «Умерь свой энтузиазм»

Лучший режиссер телефильма или мини-сериала

Сюзанна Бир — «Отыграть назад»

Скотт Фрэнк — «Ход королевы»

Томас Кайл — «Гамильтон»

Мэтт Бекман — «Ванда/Вижн»

Линн Шелтон — «И повсюду тлеют пожары»

73-я церемония вручения премий DGA состоится 10 апреля. С полным списком претендентов на награды можно ознакомиться здесь.

В прошлом году главную премию DGA получил Сэм Мендес за фильм «1917». Он обошел «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразитов» Пона Чжун Хо и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити.

Ранее номинантов 2021 года объявила Гильдия сценаристов Америки (WGA). Среди них числятся сразу две картины, в которых принял участие Саша Барон Коэн.