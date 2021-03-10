Дэвид Финчер и Зак Брафф стали номинантами на премию Гильдии режиссеров

Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Deadline.
В категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» оказался Давид Финчер с фильмом «Манк», Эмиральд Феннел и ее «Девушка, подающая надежды», Аарон Соркин с картиной «Суд над чикагской семеркой», поставновщик «Минари» Ли Айзек Чун и Хлоя Чжао, снявшая «Землю кочевников». На звание дебютанта года претендуют Рада Бланк («40-летняя версия»), Фернандо Фриаш («Меня здесь больше нет»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Дариус Мардер («Звук металла») и Флориан Зеллер («Отец»).
Кроме того были объявлены телевизионные номинации. Список выглядит следующим образом:
Лучший режиссер драматического сериала
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Джон Фавро — «Мандалорец»
- Винс Гиллиган — «Лучше звоните Солу»
- Лесли Линка Глэттер — «Родина»
- Джули Энн Робинсон — «Бриджертоны»
Лучший режиссер комедийного сериала
- Зак Брафф — «Тед Лассо»
- М.Дж.Делани — «Тед Лассо»
- Сюзанна Фогель — «Бортпроводница»
- Эрин О’Мэлли — «Умерь свой энтузиазм»
- Джефф Шаффер — «Умерь свой энтузиазм»
Лучший режиссер телефильма или мини-сериала
- Сюзанна Бир — «Отыграть назад»
- Скотт Фрэнк — «Ход королевы»
- Томас Кайл — «Гамильтон»
- Мэтт Бекман — «Ванда/Вижн»
- Линн Шелтон — «И повсюду тлеют пожары»
73-я церемония вручения премий DGA состоится 10 апреля. С полным списком претендентов на награды можно ознакомиться здесь.
В прошлом году главную премию DGA получил Сэм Мендес за фильм «1917». Он обошел «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразитов» Пона Чжун Хо и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити.
Ранее номинантов 2021 года объявила Гильдия сценаристов Америки (WGA). Среди них числятся сразу две картины, в которых принял участие Саша Барон Коэн.