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Два фильма с Сашей Бароном Коэном стали номинантами на премию Гильдии сценаристов

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:19

Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

Среди претендентов на награды числятся сразу две картины, в которых принял участие Саша Барон Коэн. Список выглядит следующим образом:

Оригинальный сценарий


  • «Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел
  • «Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра
  • «Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер
  • «Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг
  • «Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин

Адаптированный сценарий


  • «Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер
  • «Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон
  • «Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис
  • «Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс
  • «Белый тигр» — Рамин Бахрани

Сценарий документального фильма


  • «Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон
  • «Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро
  • «Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд
  • «Красные пингвины» — Гейб Польски
  • «Под полным контролем» — Алекс Гибни

У WGA есть свод четких правил, согласно которому далеко не все фильмы могут претендовать на награду. Это должны быть работы, созданные под юрисдикцией Гильдии или в рамках коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. По этой причине в номинации отсутствует множество лент, среди которых «Минари», «Земля кочевников» и «Манк». Лауреаты премии WGA будут объявлены 21 марта.

В прошлом году в номинации «Лучший оригинальный сценарий» досталась Пон Чжун Хо и Хан Джин Вону за фильм «Паразиты». В категории «Лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити с картиной «Кролик Джоджо». 

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