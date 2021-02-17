Два фильма с Сашей Бароном Коэном стали номинантами на премию Гильдии сценаристов

Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

Среди претендентов на награды числятся сразу две картины, в которых принял участие Саша Барон Коэн. Список выглядит следующим образом:

Оригинальный сценарий

«Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел

«Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра

«Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер

«Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг

«Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин

Адаптированный сценарий

«Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер

«Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон

«Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис

«Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс

«Белый тигр» — Рамин Бахрани

Сценарий документального фильма

«Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон

«Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро

«Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд

«Красные пингвины» — Гейб Польски

«Под полным контролем» — Алекс Гибни

У WGA есть свод четких правил, согласно которому далеко не все фильмы могут претендовать на награду. Это должны быть работы, созданные под юрисдикцией Гильдии или в рамках коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. По этой причине в номинации отсутствует множество лент, среди которых «Минари», «Земля кочевников» и «Манк». Лауреаты премии WGA будут объявлены 21 марта.

В прошлом году в номинации «Лучший оригинальный сценарий» досталась Пон Чжун Хо и Хан Джин Вону за фильм «Паразиты». В категории «Лучший адаптированный сценарий» победил Тайка Вайтити с картиной «Кролик Джоджо».