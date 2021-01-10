«Остановиться невозможно»: Лукашенко заявил, что не устал на посту президента и не планирует уходить

Александр Лукашенко заявил, что не устал на посту президента Беларуси и не собирается покидать этот пост. Об этом он рассказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

Лукашенко сравнил президента с белкой в колесе: «Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь.

Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее, — нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь».

Кроме того, он признался, что привык к тому, что его называют «батькой»: «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому».

Также Лукашенко рассказал о том, что думает о белорусской оппозиции и Светлане Тихановской. По его словам, ее действиями руководят из‑за границы западные спецслужбы, а сама она «не способна сформулировать даже элементарную мысль».

Лукашенко прокомментировал и возможную отмену Чемпионата мира по хоккею в Минске. «Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет», — сказал он.

Полное интервью с Александром Лукашенко и его сыном Николаем выйдет 10 января в 21.30 по московскому времени.

В Беларуси в 2021 году продолжились акции протеста, которые начались еще в августе, после оглашения официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала 10%. Многие белорусы считают выборы сфальсифицированными. Победу Лукашенко не признали и многие страны.