Москва, Татарстан и Ставрополь стали лидерами по количеству взяток в России

Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России. Лидерами стали Москва, Республика Татарстан и Ставропольский край. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина.

Чуть меньше взяток берут в Московской области, Республике Башкортостан, Краснодарском крае, а также Челябинской и Ростовской областях. Меньше всего случаев взяточничества выявили на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии.

По словам представителя ведомства, больше всего взяток всегда будет в регионах, где «сосредоточено обращение финансовых активов», принимаются экономически значимые решения, расположены федеральные органы власти и промышленные центры.

Однако, статистические данные не всегда могут показывать действительную коррумпированность в регионе. Это зависит от различных факторов, в том числе от того, насколько тщательно скрываются преступления.

«Формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», — заявил Балдин.

Ранее международная организация Transparency International представила рейтинг стран по индексу восприятия коррупции. Россия поднялась в списке на восемь позиций, набрав 30 баллов (на 2 балла больше, чем в прошлом рейтинге). Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали. На первых местах оказались Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов.