Как совместить семейную жизнь со спасением мира: вышел новый трейлер «Супермена и Лоис»

Телеканал The CW выпустил новый трейлер «Супермена и Лоис» — супергеройского сериала по вселенной комиксов DC.

По сюжету Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и детьми — двумя сыновьями-подростками, которые могут унаследовать силы отца, — переезжает в Смолвиль. Там он надеется найти баланс между супергеройством и семейной жизнью.