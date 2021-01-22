Как совместить семейную жизнь со спасением мира: вышел новый трейлер «Супермена и Лоис»

Телеканал The CW выпустил новый трейлер «Супермена и Лоис» — супергеройского сериала по вселенной комиксов DC.
По сюжету Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и детьми — двумя сыновьями-подростками, которые могут унаследовать силы отца, — переезжает в Смолвиль. Там он надеется найти баланс между супергеройством и семейной жизнью.
Супермена сыграл Тайлер Хехлин, а Лоис Лейн — Битси Таллок. Для них сериал станет первым сольным проектом. Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».
Премьера «Супермена и Лоис» состоится 23 февраля на The CW.