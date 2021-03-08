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Little Big выпустили новый клип с Дмитрием Красиловым. На этот раз — в фиолетовом халате

Виктория Шанина
Сегодня в 16:37

Группа Little Big опубликовала клип на песню «Sex Machine». В одной из главных ролей — танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.

В ролике также поучаствовало более 10 профессиональных танцоров и солисты группы Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов. За три часа видео собрало около полумиллиона просмотров, 80 тыс. лайков и 8 тыс. комментариев.

Дмитрий Красилов стал известен после четвертого сезона шоу «Танцы» на ТНТ и выхода клипа на трек UNO группы Little Big. Коллектив должен был поехать на «Евровидение» в 2020 году, однако мероприятие отменили из‑за пандемии коронавируса.

В этом году шансы на участие Little Big в конкурсе невелики, но все-таки остаются. Super.ru объясняют это тем, что за последнее время группа не выпустила ни одного «достойного музыкального материала». Также представителями России на «Евровидении» 2021 года могут стать Моргенштерн, Niletto, Егор Крид, дуэт #2маши и Therr Maitz.

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