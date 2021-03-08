Группа Little Big опубликовала клип на песню «Sex Machine». В одной из главных ролей — танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш.

В ролике также поучаствовало более 10 профессиональных танцоров и солисты группы Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов. За три часа видео собрало около полумиллиона просмотров, 80 тыс. лайков и 8 тыс. комментариев.