Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона

Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс признался, что песни с первого сольного альбома Джастина Тимберлейка «Justified», написанные дуэтом The Neptunes, были изначально задуманы для Майкла Джексона. Об этом артист рассказал в подкасте «Drink Champs» канала Revolt TV.
Уильямс рассказал, что в 2000-х регулярно посылал свои наработки Джексону и Принсу, но как позже стало понятно, безуспешно.
В ответ Маккейн, по словам Уильямса, заявил, что Джексону такое не нужно, и он хочет, чтобы продюсер подготовил для него материал, похожий тот, что The Neptunes делали для рэпера N.O.R.E.
Альбом «Justified» Джастин Тимберлейк выпустил в 2002 году. Пластинка стала трижды платиновой в США, добралась до второй строчки чарта Billboard, а сингл «Like I Love You» получил номинацию на «Грэмми».
В апреле этого года Тимберлейк выпустил записанную вместе с Андерсоном Паком песню «Don't Slack», которая вошла в саундтрек к мультфильму «Тролли. Мировой тур». Певец также озвучил в картине одного из главных персонажей.