Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона

Музыкант и продюсер Фаррелл Уильямс признался, что песни с первого сольного альбома Джастина Тимберлейка «Justified», написанные дуэтом The Neptunes, были изначально задуманы для Майкла Джексона. Об этом артист рассказал в подкасте «Drink Champs» канала Revolt TV.

Уильямс рассказал, что в 2000-х регулярно посылал свои наработки Джексону и Принсу, но как позже стало понятно, безуспешно.