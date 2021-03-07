В России за сутки выявили 10 595 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 27 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 322 776. За последние сутки вылечились 11 576 человек, за все время — 3 911 924. За сутки умер 368 пациентов, за весь период — 89 094.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 116,5 млн человек, 2,58 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,9 млн). На втором месте — Индия (11,2 млн), на третьем — Бразилия (10,9 млн).