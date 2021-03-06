В России за сутки выявили 11 022 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на два заражение меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 312 181. За последние сутки вылечились 15 027 человек, за все время — 3 900 348. За сутки умер 441 пациент, за весь период — 88 726.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 116,4 млн человек, 2,58 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,8 млн). На втором месте — Индия (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,8 млн).