В России за сутки выявили 11 022 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на два заражение меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.