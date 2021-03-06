Россияне назвали любимых писательниц

Россияне назвали Агату Кристи и Светлану Мартынчик, известную как Макс Фрай, самыми любимыми писательницами. Опрос провел сервис аудиокниг Storytel, сообщает РИА «Новости».

Кристи стала лидером рейтинга зарубежных писательниц, в который попали Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд. Топ-5 книг возглавила «Город женщин» Гилберт, ни втором месте — «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро. Тройку лидеров замыкает краткая версия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. В списке оказались сразу две книги Джоан Ролуинг «Дурная кровь» и «Смертельная белизна», которые она выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Мартынчик оказалась самой любимой отечественной писательницей у жителей России. Компанию в рейтинге ей составили Александра Маринина, Гузель Яхина, Дина Рубина и Дарья Донцова. Пятерку книг возглавила «Зуйлеха открывает глаза» Яхиной, дальше идут «Женщины Лазаря» Марины Степновой и «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой. На четвертом месте еще одно произведение Яхиной «Дети мои», и топ-5 замыкает «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой.

Наиболее востребованной биографической книгой о женщинах у россиян оказалась «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой о создании фонда «Подари жизнь». На втором месте автобиография молодой американской журналистки Джаннетт Уоллс «Замок из стекла. Что скрывает прошлое» и на третьем — «Дневник Анны Франк». Далее идут воспоминания Дженнифер Уорф и книга Деборы Фельдман «Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней», по мотивам которой сняли одноименный сериал для Netflix.

Ранее аналитики Storytel выяснили, какие книги россияне считают самыми страшными. Лидером стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В десятку вошли «Оно» и «Кладбище домашних животных» короля ужасов Стивена Кинга, «Нож» Ю Несбе, «1794» Никласа Натт-о-Дага, «Аспект дьявола» Крейга Расселла, «Жертва без лица» Стефана Ахнхема, «Серебряная дорога» Стины Джексон, «Пищеблок» Алексея Иванова и «Вонгозеро» Яны Вагнер, по которому был снят сериал «Эпидемия».