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Россияне назвали самые страшные книги

Анастасия Цой
Сегодня в 10:00

Сервис аудиокниг Storytel перед Хеллоуином составил рейтинг самых страшных книг по мнению россиян. Об этом пишет Buro 24/7.

Самым пугающим литературным произведением российские читатели признали роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«Мы решили выйти за традиционные границы хоррора и посмотреть, какие популярные у наших пользователей книги пугают или завораживают своей таинственностью. У каждого свои страхи. О чем роман «Мастер и Маргарита»? О любви. О творчестве. О человеке и власти. А еще это книга о том, как дьявол явился в Москву, убил нескольких граждан, а многих напугал и свел с ума. Это же канонический сюжет для ужастика», — отметил шеф-редактор Storytel.

В десятку вошли «Оно» и «Кладбище домашних животных» короля ужасов Стивена Кинга, «Нож» Ю Несбе, «1794» Никласа Натт-о-Дага, «Аспект дьявола» Крейга Рассела, «Жертва без лица» Стефана Ахнхема, «Серебряная дорога» Стины Джексон, «Пищеблок» Алексея Иванова и «Вонгозеро» Яны Вагнер, по которому был снят сериал «Эпидемия».

Среди литературной классики аудитория сервиса отметила книги: «Фауст» Гете, «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта, «Дракула» Брэма Стокера и «Вий» Николая Гоголя.

Недавно Квентин Тарантино посоветовал посмотреть на Хеллоуин хоррор «Дьявол отсчитал пять» 1974 года. Он рассказывает про детей, сбежавших из психиатрической лечебницы и начавших убивать взрослых.

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