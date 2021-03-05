Жительница Нью-Йорка нашла за зеркалом в ванной еще одну квартиру

Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсоу нашла тайную двухкомнатную квартиру за зеркалом в своей ванной. Об этом сообщает Mirror. Помещение Хартсоу обнаружила, когда решила выяснить, почему в ее ванной постоянно дуют сквозняки, несмотря на то что в ней нет вентиляции. Она поняла, что поток воздуха идет из‑за зеркала, и сняв его, увидела лаз в другую комнату.

Женщина предположила, что там находится подсобка для электроборудования здания. Хозяйка посветила в дыру телефоном и увидела коридор с выходами в две комнаты. Она решила залезть в ранее скрытое от нее помещение. Там она увидела мусор и бутылки с водой. Хартсоу заявила, что пространство было похоже на квартиру с отключенным туалетом и оголенными трубами. Теперь она хочет уточнить у домовладельцев, что это за жилье, и кому оно принадлежит.

Ранее житель Нью-Йорка Барри Майрик оказался в тюрьме после того, как отказался возвращать собаку, выданную ему работодателем. 37-летний Майрик работал специалистом по борьбе с вредителями в компании M&M Environmental. В течение четырех лет ему помогала собака-нюхач Рокси. Работодатель покрывал расходы на еду, ветеринара и обучение у кинолога. Однажды мужчина решил забрать собаку себе домой, и она стала жить с ним и его женой.